Η κομπίνα των Ολίσε και Γκνάμπρι έδωσε έτοιμο γκολ στον Στάνισιτς στο 13', ανοίγοντας έτσι τον... ασκό του Αιόλου! Στο 22' ο Ολίσε με την κλασσική του κίνηση έξω από την περιοχή, εκτέλεσε με το αριστερό στη γωνία του Καρνεσέκι για το 0-2.
Τρία λεπτά αργότερα (25'), το βολέ του Ούρμπιγκ βρήκε τον Ολίσε και αυτός τον Γκνάμπρι που πλάσαρε για το 0-3, ενώ ο Γερμανός winger είχε και σουτ στο δοκάρι στο 44'.
Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια το πόδι έμεινε στο... γκάζι και ο Ντίας με φανταστικό τακουνάκι έβγαλε σε θέση βολής τον Τζάκσον για το 0-4 στο 52'.
Ακόμα ένα γκολ στο 64' για τον Ολίσε, μόλις το τρίτο στη διοργάνωση, νικώντας με πανομοιότυπο τρόπο τον Καρνεσέκι για το 0-5, ενώ ο Γάλλος φρόντισε να πάρει και κίτρινη κάρτα στο 77', ώστε να απουσιάσει από τη διαδικαστική ρεβάνς. Το ίδιο έπραξε και ο Κίμιχ.
Στο 67' ο Τζάκσον από σκόρερ έγινε δημιουργός για το 0-6 του Μουσιάλα από κοντά, ενώ στο 76' η δύσκολη κεφαλιά του Ουπαμεκανό σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι.
«Μελανό» σημείο για την ομάδα του Βενσάν Κομπανί ο νέος τραυματισμός του Ντέιβις (σ.σ. μάλλον μυϊκός) σε 25 λεπτά συμμετοχής, αποχωρώντας με δάκρυα στο 71', ενώ η στατιστική του χρέωσε ασίστ στο 0-5 του Ολίσε. Πρόβλημα και με τον Μουσιάλα στο τέλος.
Στις καθυστερήσεις η Αταλάντα βρήκε το γκολ της τιμής με τον Πάσαλιτς για το 1-6, ύστερα από κούρσα του Μπελανόβα και το «στοπ» του Ούρμπιγκ στον Κρίστοβιτς, απόκρουση που ανάγκασε και τον νεαρό Γερμανό τερματοφύλακα να αποχωρήσει υποβασταζόμενος!
Απολαύστε το σόου της Μπάγερν Μονάχου στο Μπέργκαμο:
Nothing more to say! pic.twitter.com/LqtiSmov53— FC Bayern München (@FCBayern) March 10, 2026