Οι Βαυαροί «ισοπέδωσαν» την Αταλάντα στη Λομβαρδία (1-6) μέσα σε 13 λεπτά και έκλεισαν, ήδη, θέση στα προημιτελικά του Champions League, περιμένοντας μια εκ των Ρεάλ Μαδρίτης ή Μάντσεστερ Σίτι, αλλά αγωνιώντας για τρεις τραυματίες! Διαδικαστική η ρεβάνς στην «Allianz Arena» (18/3, 22:00).

Η κομπίνα των Ολίσε και Γκνάμπρι έδωσε έτοιμο γκολ στον Στάνισιτς στο 13', ανοίγοντας έτσι τον... ασκό του Αιόλου! Στο 22' ο Ολίσε με την κλασσική του κίνηση έξω από την περιοχή, εκτέλεσε με το αριστερό στη γωνία του Καρνεσέκι για το 0-2.

Τρία λεπτά αργότερα (25'), το βολέ του Ούρμπιγκ βρήκε τον Ολίσε και αυτός τον Γκνάμπρι που πλάσαρε για το 0-3, ενώ ο Γερμανός winger είχε και σουτ στο δοκάρι στο 44'.

Die Führung aus der 12. Minute schmeckt richtig gut! Stanišić steht nach Gnabry-Pass ins Zentrum goldrichtig und schiebt mustergültig ein!



✨ 12' | #ATAFCB | 0-1 ✨ pic.twitter.com/EbBYnLsg3o — FC Bayern München (@FCBayern) March 10, 2026



Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια το πόδι έμεινε στο... γκάζι και ο Ντίας με φανταστικό τακουνάκι έβγαλε σε θέση βολής τον Τζάκσον για το 0-4 στο 52'.

Ακόμα ένα γκολ στο 64' για τον Ολίσε, μόλις το τρίτο στη διοργάνωση, νικώντας με πανομοιότυπο τρόπο τον Καρνεσέκι για το 0-5, ενώ ο Γάλλος φρόντισε να πάρει και κίτρινη κάρτα στο 77', ώστε να απουσιάσει από τη διαδικαστική ρεβάνς. Το ίδιο έπραξε και ο Κίμιχ.



Στο 67' ο Τζάκσον από σκόρερ έγινε δημιουργός για το 0-6 του Μουσιάλα από κοντά, ενώ στο 76' η δύσκολη κεφαλιά του Ουπαμεκανό σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι.

«Μελανό» σημείο για την ομάδα του Βενσάν Κομπανί ο νέος τραυματισμός του Ντέιβις (σ.σ. μάλλον μυϊκός) σε 25 λεπτά συμμετοχής, αποχωρώντας με δάκρυα στο 71', ενώ η στατιστική του χρέωσε ασίστ στο 0-5 του Ολίσε. Πρόβλημα και με τον Μουσιάλα στο τέλος.



Στις καθυστερήσεις η Αταλάντα βρήκε το γκολ της τιμής με τον Πάσαλιτς για το 1-6, ύστερα από κούρσα του Μπελανόβα και το «στοπ» του Ούρμπιγκ στον Κρίστοβιτς, απόκρουση που ανάγκασε και τον νεαρό Γερμανό τερματοφύλακα να αποχωρήσει υποβασταζόμενος!

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