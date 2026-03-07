Παντελίδης: «Ήμασταν άτυχοι, αλλά βγάλαμε αντίδραση»

Ο Σάββας Παντελίδης στάθηκε στο γεγονός πως η ΑΕΛ ήταν άτυχη καθώς έμεινε πίσω στο σκορ από πολύ νωρίς.

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του έχει κάνει καλές εμφανίσεις τελευταία, πέραν εκείνης με τον ΟΦΗ όπου πρέπει να ξεχάσουν.

Για τον αγώνα με την ΑΕΚ τόνισε πως η ΑΕΛ στάθηκε πολύ καλά αλλά δεν είχε την τύχη να διεκδικήσει κάτι καθώς δέχτηκε πολύ νωρίς γκολ.

«Ξεκινήσαμε με τον σχηματισμό που επιλέγουμε στα τελευταία παιχνίδια αλλά με μια μικρή αλλαγή στον χώρο του φορ, και αυτό γιατί θέλαμε να απορροφήσομε στο πρώτο ημίχρονο την πίεση της ΑΕΚ.

Αλλά είχαμε ατυχία γιατί βρεθήκαμε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ, αλλά σίγουρα μετά το γκολ έχουμε αντιδράσει και έχουμε μια καλή παρουσία. Δεν λέω ότι έπρεπε να κερδίσουμε, αλλά σίγουρα η εικόνα μας δεν είναι άσχημη, σε γεμίζει ελπίδες και μια εικόνα που λέει να δουλέψουμε παραπάνω για να γίνουμε καλύτεροι.

Το παιχνίδι με τον ΟΦΗ ήταν μια κακή παρένθεση που πρέπει να την βγάλουμε από το μυαλό μας. Δεν θα την διαγράψουμε, αλλά θα την αφήσουμε πίσω. Τώρα θέλουμε ξεκούραση».