«Ο Κάμπος θέλει τον Μουζακίτη στην Παρί»

Ο Χρήστος Μουζακίτης αρέσει στην Παρί Σεν Ζερμέν, που αναζητά νεαρά ταλέντα για τη νέα σεζόν.

Έντονο είναι το ενδιαφέρον της Παρί Σεν Ζερμέν για τον Χρήστο Μουζακίτη. Στη Γαλλία σημειώνουν πως ο 19χρονος χαφ του Ολυμπιακού έχει μπει στο μεταγραφικό ραντάρ του αθλητικού διευθυντή των Παριζιάνων, Λουίς Κάμπος. Ο Μουζακίτης όπως τονίζεται στο sport.fr, φέρεται να έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον και του Λουίς Ενρίκε χάρη στην εκρηκτικότητα και την αγωνιστική του αντίληψη.

Ακόμα δεν υπάρχει κάποια επίσημη κρούση για τον διεθνή άσο, ωστόσο φαίνεται πως στο πλάνο της Παρί για το καλοκαίρι περιλαμβάνονται νεαροί παίκτες με δυνατότητες εξέλιξης και όχι πολυδάπανες μεταγραφές. Ο Μουζακίτης βρίσκεται στη λίστα με παίκτες που εξετάζονται, ωστόσο ο μέσος του Ολυμπιακού έχει προσελκύσει τα μάτια πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων και το καλοκαίρι αναμένεται να υπάρξει μεγάλη κινητικότητα για το ενδεχόμενο μεταγραφής του.