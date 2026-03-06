Ο Παναθηναϊκός έβαλε σε τροχιά... διάλυσης την Πλζεν: Διασύρθηκε με τριάρες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο!

Απίστευτη κατάρρευση για την Βικτόρια Πλζεν μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό.

Μέχρι τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, είχε τον τίτλο της πιο σκληροτράχηλης ομάδας στο φετινό Europa League. Διέθετε την καλύτερη άμυνα της φετινής διοργάνωσης και ήταν η μοναδική αήττητη σε όλη τη League Phase.

Οι Πράσινοι ωστόσο κατάφεραν τελικά να πάρουν τη δραματική πρόκριση στα πέναλτι, έστω κι αν δεν μπόρεσαν να κερδίσουν σε κανένα από τα δύο παιχνίδια την Βικτόρια Πλζεν και η τσέχικη ομάδα που μέχρι εκείνη τη στιγμή πήγαινε... τρένο στο 2026, σε πρωτάθλημα κι Ευρώπη, κατέρρευσε μετά τον ευρωπαϊκή αποκλεισμό.

Tρεις ημέρες μετά τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό, η Πλζεν δέχτηκε απίθανο στραπάτσο στο πρωτάθλημα με 3-0 στην έδρα της νεοφώτιστης Ζλιν, από την οποία είχε χάσει και στον α' γύρο μέσα στην έδρα της, πριν ακόμα αλλάξει προπονητή!

Σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε κι ένας ντροπιαστικός αποκλεισμός στο Κύπελλο την Πέμπτη. Ενώ της παρουσιαζόταν μία τεράστια ευκαιρία να κατακτήσει φέτος το τρόπαιο, μετά τους αναπάντεχους αποκλεισμούς τόσο της Σλάβια, όσο και της Σπάρτα την Τρίτη, αμφότερες μάλιστα στα πέναλτι, η Βικτόρια δέχτηκε ακόμη ένα τρομερό στραπάτσο, ξανά με 3-0 στην έδρα της Κάρβινα -που στο νέο έτος είχε τραγική παρουσία με 5/5 ήττες στο πρωτάθλημα- κι αποκλείστηκε επίσης στη προημιτελική φάση!

Η μεγάλη τραγική ειρωνεία; Ότι ο αποκλεισμός ήρθε από την ομάδα που ο νυν προπονητής της Πλζεν, Μάρτιν Χίσκι άφησε στα κρύα του λουτρού τον Οκτώβριο, κάνοντας εξαιρετική πορεία τότε με την Κάρβινα, για να κάνει το μεγάλο βήμα και να αναλάβει τον πάγκο της Πλζεν! Λίγους μήνες μετά η πρώην ομάδα του πανηγύριζε εναντίον του την παρθενική πρόκριση της ιστορίας της στα ημιτελικά του Κυπέλλου με σκορ εκκωφαντικό...