Η εντυπωσιακή προσαρμογή και προσφορά του Βάργκα στην ΑΕΚ (vid)

Ο Μπάρναμπας Βάργκα ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο για την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον Βόλο επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά τα εντυπωσιακά επίπεδα προσαρμογής και προσφοράς του στην ομάδα.

Ο διεθνής Ούγγρος επιθετικός, ήταν άκρως επιδραστικός και με τις έξι μονομαχίες που κέρδισε στον αέρα - από τις εννιά που έδωσε στο σύνολο - βοήθησε τα μέγιστα την Ένωση να βρει λύσεις, αποτελώντας παράλληλα σημείο αναφοράς στην κορυφή της επίθεσης και ένα άλυτο πρόβλημα για την άμυνα του Βόλου.

Ο Βάργκα, είναι αυτός που στο 34' ισοφαρίζει σε 1-1 με άπιαστη κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι νικώντας όλους τους αντιπάλους ψηλά, αξιοποιώντας την σέντρα ακριβείας του Μαρίν, ενώ στο φινάλε με αυτοθυσία κέρδισε κατά κράτος τη διεκδίκηση από τον αντίπαλο του και έστρωσε την μπάλα στον Ρέλβας που με φωτοβολίδα διαμόρφωσε το τελικό σκορ, με αποτέλεσμα να πιστωθεί την ασίστ. Θυμίζουμε πως στην επανάληψη πέτυχε κι αλλο ένα τέρμα που του ακυρώθηκε οριακά για οφ-σάιντ.

Το εντυπωσιακό με τον Ούγγρο επιθετικό είναι πως βρίσκεται μόλις δύο μήνες στην ΑΕΚ αλλά έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε μια υπερ-πολύτιμη μονάδα στα χέρια του Μάρκο Νίκολιτς μετρώντας μέχρι τώρα 4 γκολ σε 8 συμμετοχές στο πρωτάθλημα (542' αγωνιστικά λεπτά). Η συνεισφορά του δε, πολλές φορές δεν μπορεί να αποτιμηθεί αναλόγως καθώς πέραν των όσων κάνει στο σκοράρισμα και βρίσκονται στην... βιτρίνα, δουλεύει συνεχώς και για το υπόλοιπο σύνολο θυσιάζοντας τον εαυτό του σε πολλές περιπτώσεις προκειμένου να υπάρξουν οι κατάλληλοι διάδρομοι για τον Γιόβιτς ή τους άλλους μεσοεπιθετικους.

Είναι εντυπωσιακό πως τακτικά έχει κολλήσει απόλυτα στο πλάνο του Νίκολιτς, εξυπηρετεί τον ρόλο του στο 100% και όπως φαίνεται μπορεί και κάνει τη διαφορά ιδίως όταν η μπάλα είναι ψηλά. Έτσι σκόραρε με τον Ολυμπιακό σε ένα ντέρμπι υψηλών απαιτήσεων, έτσι σκόραρε με τον Πανσερραϊκό, έτσι σκόραρε και τον Βόλο. Οι ικανότητες του ωστόσο είναι υψηλού επιπέδου και με την μπάλα στα πόδια αφού ήδη μας έχει δείξει τι μπορεί να πετύχει.

Είναι δεδομένο μάλιστα, πως όσο περνάει ο καιρός και τα επίπεδα χημείας με τους συμπαίκτες του ανεβαίνουν ο Βάργκα θα ανεβάζει και ο ίδιος όλο και περισσότερο την απόδοση του. Ο Μάρκο Νίκολιτς δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή πάνω σε ένα πλάνο που αποζητά την πλήρη αξιοποίηση των στοιχείων του Ούγγρου επιθετικού αλλά και του Λούκα Γιόβιτς, αφού όπως βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια η ΑΕΚ παίζει σταθερά με 4-4-2. Ο Σέρβος τεχνικός, δεδομένα ποντάρει πάρα πολλά στη δύναμη πυρός του και στα δυνατά στοιχεία που διαθέτει η ομάδα με ένα κορυφαίο δίδυμο συν τον Ζίνι που είναι συμπληρωματικός και με το πρωτάθλημα να μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή του, είναι δεδομένο πως οι λύσεις που μπορεί να βρει η ΑΕΚ στο σκοράρισμα με τον Γιόβιτς και τον Βάργκα μπορεί να είναι καθοριστικές σε παιχνίδια-ντέρμπι που κρίνονται στις λεπτομέρειες.