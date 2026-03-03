H Γιουνάιτεντ στοχεύει στον Μπρούνο Γκιμαράες για την αντικατάσταση του Κασεμίρο

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ετοιμάζουν τις κινήσεις τους ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του καλοκαιριού, έχοντας βάλει στο στόχαστρό τους τον Βραζιλιάνο χαφ της Νιούκαστλ, Μπρούνο Γκιμαράες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, βλέπουν στο πρόσωπο του 28χρονου χαφ τον ιδανικό αντικαταστάτη του Κασεμίρο, για την μεσαία γραμμή των «κόκκινων διάβολων».

Ο Κασεμίρο θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από το Όλντ Τράφορντ και όπως αναφέρουν οι Άγγλοι, προσπαθεί και ο ίδιος να πείσει τον συμπατριώτη του για το πρότζεκτ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Μπρούνο Γκιμαράες έχει συμβόλαιο με τη Νιούκαστλ έως το καλοκαίρι του 2028 και θα χρειαστεί ένα ποσό πάνω από 70 εκατ. ευρώ για να πειστούν οι «καρακάξες» να παραχωρήσουν τα δικαιώματά του.