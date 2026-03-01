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Μείωσε με ωραίο σουτ ο Ράσιτς (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Ούρος Ράτιτς έγραψε το 2-1 και μείωσε στο σκορ για τον Άρη, σε μια φάση που σήκωσε κουβέντα και χρειάστηκε να ελεγχθεί από το VAR

 

Μείωσε με ωραίο σουτ ο Ράσιτς (vid)