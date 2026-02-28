Με γκολ στο 89’ ο μεγάλος Ηρακλής πέρασε από την Καρδίτσα με 0-1 και επιστρέφει στη SL1, αφού κλείδωσε και μαθηματικά η άνοδος του.

Τα χρόνια αναμονής έλαβαν τέλος για τον Ηρακλή! Η ιστορική στιγμή έφτασε και πάλι, για την επιστροφή της ομάδας της Θεσσαλονίκης εκεί όπου ανήκει!

Σε ένα "σφιχτό" ντέρμπι στην Καρδίτσα, Αναγέννηση και Ηρακλής έδωσαν την δική τους μάχη ανόδου, για το τρίποντο της νίκης.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε δίχως ευκαιρίες για τις δύο ομάδες, με τον Ηρακλή να έχει την κατάσταση στα χέρια του, βάσει βαθμολογίας και να μην επιθυμεί κάποιο ρίσκο και την Αναγέννηση να προσπαθεί, όμως να μην βρίσκει διαδρόμους για να απειλήσει.

Στο 34' το μακρινό φάουλ του Ντέλετιτς στο 31΄ δεν ανησύχησε τον Μπαλωμένο, που μπλόκαρε. Χωρίς μεγάλες φάσεις ως τώρα το ματς. Ενώ στο 45΄ μετά από εκτέλεση φάουλ, ο προωθημένος Μπακαγιόκο σηκώθηκε ψηλά, αλλά η σκαστή κεφαλιά του από καλή θέση, χωρίς πολλή δύναμη, πέρασε λίγο άουτ.

Το πρώτο ημίχρονο πέρασε αναίμακτα για τις δύο ομάδες.

Ο Γηραιός άγγιξε το 0-1 με την επανάληψη. Στο 53΄ έφτασε κοντά στο 0-1 ο Ηρακλής. Δυνατό σουτ του Ντέλετιτς με το αριστερό μέσα από την περιοχή, η μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Μπαλωμένου, στη μεγαλύτερη φάση του ματς.

Ο ρυθμός έπεσε, με ελάχιστες φάσεις για τις δύο ομάδες. Στο 86΄ μετά το γύρισμα του Πολέτο από δεξιά, το πλασέ του Βλαχομήτρου με τη μια από καλή θέση ήταν αρκετά άστοχο.

Στο 89ο λεπτό όμως ο Κριστιάν Κούστα μίλησε για τον Ηρακλή και έβαλε μπροστά στο σκορ τους φιλοξενούμενους, με εκτέλεση μέσα από την μικρή περιοχή. Μάλιστα ο ίδιος παίκτης είχε και την 2η κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε, λίγη σημασία είχε όμως αυτό για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία πήρε την νίκη, έκανε το 3 στα 3 και σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα πανηγύρισε αυτομάτως στην πρώτη κατηγορία!

Μετά από 9 χρόνια απουσίας ο Ηρακλής επιστρέφει στα "σαλόνια" της Superleague, με τους πανηγυρισμούς των κυανολεύκων να είναι έξαλλοι και απολύτως δικαιολογημένοι...

Αναγέννηση Καρδίτσας (Δημήτρης Σπανός): Μπαλωμένος, Ανδρέου, Μπακαγιόκο, Μπούσης, Κάσσος, Λεωνιδόπουλος, Μπαλτάς, Νοικοκυράκης, Μπεν Κμαγιάλ, Πολέτο, Βλαχομήτρος.

Ηρακλής (Γιώργος Πετράκης): Στουρνάρας, Κάτσικας, Βιτλής, Τσάκλα, Εραμούσπε, Χάμοντ, Παναγιωτίδης, Ντέλετιτς, Τζίμας, Ουάρντα, Ντουρμισάι.