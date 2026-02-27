Μπενίτεθ: «Καλή ομάδα η Μπέτις, μεγάλη πρόκληση για εμάς»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε το δικό του σχόλιο για την κλήρωση του Παναθηναϊκού απέναντι στην Ρεάλ Μπέτις, τονίζοντας πως η προσοχή του είναι προς το παρόν στα επερχόμενα ματς του Πρωταθλήματος.

Ο Ισπανός προπονητής μίλησε με πολύ καλά λόγια για την ισπανική ομάδα, τονίζοντας ότι η διασταύρωση αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση για τον Παναθηναϊκό, όμως ξεκαθάρισε ότι η προσοχή του προς το παρόν είναι στραμμένη στα επερχόμενα και κρίσιμα ματς του ελληνικού Πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην Cosmote TV:

«Η Μπέτις είναι καλή ομάδα, με καλό προπονητή και καλούς παίκτες, θα είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς. Δεν είχα κάποια προτίμηση. Ο Χοακίν, ο προπονητής τερματοφυλάκων ήταν στην Μπέτις. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας.



Ο Πελεγκρίνι είναι εξαιρετικός προπονητής, του αρέσει να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, έχει ξεκάθαρο στυλ παιχνιδιού με κατοχή της μπάλας. Θα είναι επικίνδυνο αν βρει ρυθμό, αλλά μπορεί να γίνει και πλεονέκτημα για τον αντίπαλο με τις αντεπιθέσεις, θα το έχουμε στο μυαλό μας.



Θα προτιμούσα το δεύτερο ματς εντός έδρας, αφού δεν υπάρχει το πλεονέκτημα του εκτός έδρας γκολ. Ωστόσο, ξέρουμε ότι θα έχουμε τη στήριξη των οπαδών μας.



Έχουμε θέματα για τη μάχη με την Μπέτις, αλλά έχουμε και τρία πολύ σημαντικά ματς πριν από αυτό. Με Άρη, ΟΦΗ και Λεβαδειακό. Δεν μπορεί να μας απασχολεί από τώρα το παιχνίδι με την Μπέτις».