Πράσινο φως της UEFA στη Λεωφόρο για τη συνέχεια του Europa League!

Το SDNA αποκάλυψε χθες βράδυ τις προθέσεις του Παναθηναϊκού για τη Λεωφόρο και το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται. Η πράσινη ΠΑΕ κινήθηκε έγκαιρα και τα ευρωπαϊκά ματς κλειδώνουν στη φυσική του έδρα.

Ο σοφός λαός λέει να… μαγειρέψεις πριν πεινάσεις και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός φαίνεται πως είναι μπροστά στην υλοποίηση ενός εγχειρήματος που έμοιαζε δύσκολο.

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη εξασφαλίσει, με κάποιες μικρές βελτιωτικές κινήσεις, την έγκριση της UEFA για να διεξαχθούν εκεί οι αγώνες της φάσης των «16» του Europa League αλλά και της συνέχειας εφόσον φυσικά προκριθεί ο Παναθηναϊκός.

Οι πράσινοι κινήθηκαν έγκαιρα και πριν ακόμα κλειδώσουν την πρόκριση στους 16 είχαν κατορθώσει με… χειρουργικό τρόπο να διορθώσουν ο,τι χρειαζόταν ώστε να «προκριθεί» η λύση της Λεωφόρου, κάτι που σημαίνει πως απομένει πλέον το τελικό πράσινο φως για να διεξαχθεί εκεί ο πρώτος αγώνας με αντίπαλο τη Μπέτις ή τη Μίντιλαντ.

Το ΟΑΚΑ αποτελούσε πλέον μια αντιαισθητική λύση και τα συνεχόμενα έργα θα υποχρέωναν ομάδες, τηλεόραση και κόσμο να μετακινηθεί στην απέναντι πλευρά του γηπέδου προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα στο γήπεδο.

Στον Παναθηναϊκό δε θέλουν να ξαναμπούν σε αυτή τη διαδικασία και πλέον μπορούμε να πούμε ότι μοιάζει τυπική διαδικασία η διεξαγωγή του επόμενου αγώνα στη Λεωφόρο, επιβεβαιώνοντας το αποκλειστικό ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στη χθεσινή Magic Euroleague του SDNA.

