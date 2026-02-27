Προς Λεωφόρο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην φάση των «16» με Μίντιλαντ ή Μπέτις!

Όπως όλα δείχνουν στην Λεωφόρο θα διεξαχθεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην φάση των «16» του Europa League με αντίπαλο είτε την Μπέτις είτε την Μίντιλαντ.

Ποδοσφαιρική είδηση έκρυβε η σημερινή Magic Euroleague. Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή του SDNA o Παναθηναϊκός, όπως όλα δείχνουν θα παίξει στην Λεωφόρο το παιχνίδι για την φάση των «16» του Europa League.

Ο αντίπαλος των «πρασίνων» δεν έχει γίνει γνωστός, με την κλήρωση να διεξάγεται το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2) με πιθανούς αντιπάλους την Μίντιλαντ ή την Μπέτις.

Οι εργασίες που προχωρούν με γοργούς ρυθμούς στο ΟΑΚΑ δεν επιτρέπουν στον Παναθηναϊκό να φιλοξενήσει οποιονδήποτε αντίπαλο και πλέον η Λεωφόρος αποτελεί η μόνη επιλογή για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.