Άρης: Μέρος του προγράμματος ο Μορόν

Αναλυτικά η ενημέρωση του ποδοσφαιρικού τμήματος:

"Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν το πρωί οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (01/03, 20:00), στο πλαίσιο της 23ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».

Η προπόνηση της Τετάρτης ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και συνεχίστηκε με ασκήσεις ταχυδύναμης, κομμάτια τακτικής και αγωνιστικά παιχνίδια σε μικρούς χώρους.

Ο Λορέν Μορόν ακολούθησε και σήμερα μέρος του προγράμματος.

Σε ό,τι αφορά τους Γκαμπριέλ Μισεουί και Κωνσταντίνο Γαλανόπουλο, αμφότεροι συνέχισαν τα προγράμματά τους (θεραπεία και ατομικό).

Αύριο, Πέμπτη, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο»)."