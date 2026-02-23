Φαβορί για τον πάγκο του Άρη ο Μιχάλης Γρηγορίου!

Ο έμπειρος τεχνικός είναι ο επικρατέστερος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη μετά τον Μανόλο Χιμένεθ.

Η συνεργασία του Μανόλο Χιμένεθ με τον Άρη θεωρείται πλέον τελειωμένη, με την επίσημη ανακοίνωση να απομένει για να επικυρωθεί το «διαζύγιο».

Ως επικρατέστερος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία προβάλλει ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος –σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες– αναμένεται να καθοδηγήσει την ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν. Πρόκειται για τεχνικό με μεγάλη εμπειρία και γνώση της ελληνικής πραγματικότητας, κάτι που θεωρείται ότι θα του επιτρέψει να προσαρμοστεί άμεσα.

Ο Έλληνας προπονητής γνωρίζει σε βάθος το πρωτάθλημα και τις ιδιαιτερότητές του και καλείται να δώσει το «σοκ αλλαγής» που απαιτείται αυτή τη στιγμή, ώστε να αναστραφεί το κλίμα στα αποδυτήρια και συνολικά στον οργανισμό του συλλόγου, με στόχο να σωθεί η χρονιά.

Η διοίκηση του Άρη έκρινε πως η επιλογή Έλληνα τεχνικού είναι πιο ασφαλής, αποφεύγοντας το ρίσκο ενός ξένου που θα χρειαζόταν χρόνο προσαρμογής—χρόνο που η ομάδα δεν διαθέτει.

Σε αυτή την κατεύθυνση κατέληξαν ο Θόδωρος Καρυπίδης και ο Ρούμπεν Ρέγες. Με μόλις τέσσερις αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Super League, οι «κιτρινόμαυροι» χρειάζονται άμεσα αποτελέσματα και όχι πειραματισμούς.