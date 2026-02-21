H ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Βαλμπουενά για τα 800 ματς καριέρας

Ο Ματιέ Βαλμπουενά βραβεύτηκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός πριν το ματς με την Καλαμάτα, καθώς συμπλήρωσε 800 παιχνίδια στην σπουδαία του καριέρα στα γήπεδα.

Ο πολύπειρος Γάλλος άσος είχε την τιμητική του πριν την σέντρα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού Β΄ με την Καλαμάτα για την δεύτερη αγωνιστική των play offs του Νοτίου ομίλου της Super League 2.

Συγκεκριμένα, βραβεύτηκε από τον Αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά, καθώς συμπλήρωσε 800 ματς σε συλλογίκό επίπεδο στην τεράστια καριέρα του στα γήπεδα.

Ο Βαλμπουενά αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας που βρίσκονταν στο Ρέντη για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της δεύτερης ομάδας του συλλόγου.