Στην τελική ευθεία για τη Θέλτα ο ΠΑΟΚ - Τα νεότερα από το ιατρικό δελτίο

Το πρωτάθλημα μένει για λίγο στην άκρη κι ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή στην πρώτη από τις δύο σπουδαίες μάχες κόντρα στη Θέλτα για τα Knockouts του Europa League - Ποια είναι τα νεότερα από το ιατρικό δελτίο.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στην ΑΕΚ έκαναν αποθεραπεία κι αποκατάσταση στην πισίνα και το γυμναστήριο. Οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο πάνω στον τομέα της τακτικής, ενώ διεξήχθη κι οικογενειακό δίτερμα.

Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Λούκα Ιβανούσετς δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Δημήτρης Πέλκας και Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Αναφορικά με τον Μεϊτέ, δεν υπάρχει κάτι νεότερο από πλευράς ΠΑΟΚ, με τον Γάλλο να βρίσκεται σε καθεστώς διαχείρισης και όλα δείχνουν πως δεν υπολογίζεται για το ευρωπαϊκό παιχνίδι...

Το pregame ΠΑΟΚ - Θέλτα

Την Τέταρτη (18.02) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 16:45 στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να είναι ανοιχτό για 15 λεπτά στους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Στις 12:00 θα διεξαχθεί στην Τούμπα η συνέντευξη Τύπου του Ράζβαν Λουτσέσκου, ο οποίος θα έχει στο πλευρό του τον Χρήστο Ζαφείρη από την πλευρά των ποδοσφαιριστών.

Η συνέντευξη Τύπου της Θέλτα θα διεξαχθεί στις 19:00 και η προπόνηση της στις 19:45, στο γήπεδο της Τούμπας.