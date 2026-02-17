Η Φέγενορντ κάνει προπονήσεις στο Βέλγιο λόγω του Στέρλινγκ

Όπως αναφέρει η «Sun», ο Ραχίμ Στέρλινγκ δεν έχει λάβει ακόμη την άδεια εργασίας του από την ολλανδική ομοσπονδία, κάτι που δεν του επιτρέπει πέρα από το να συμμετάσχει σε ματς της Eredivisie, να μην μπορεί και να προπονηθεί.
Έτσι, οι ιθύνοντες της Φέγενορντ πήραν την απόφαση να μεταφέρουν προσωρινά τις προπονήσεις της ομάδας στο γειτονικό Βέλγιο, προκειμένου να μπορεί να λαμβάνει κανονικά μέρος ο Άγγλος μεσοεπιθετικός.
Η έκδοση άδειας εργασίας του Στέρλινγκ, ωστόσο θεωρείται θέμα χρόνου και έτσι, η Φέγενορντ θα επιστρέψει στην κανονικότητά της και ο Άγγλος διεθνής θα ετοιμαστεί για το ντεμπούτο του.
