Άρης: Ούτε τώρα η επιστροφή του Μεντίλ

Η επιστροφή του Χαμζά Μεντίλ δεν πραγματοποιήθηκε ούτε στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας και το διάστημα απουσίας μεγαλώνει

Ο Χαμζά Μεντίλ έμεινε για ακόμη ένα παιχνίδι εκτός αποστολής και φαίνεται πως η πολυαναμενόμενη επιστροφή του στη δράση με τα κιτρινόμαυρα θα καθυστερήσει λίγο παραπάνω.

Ο Μαροκινός προπονείται κανονικά και ανεβάζει ρυθμούς από την περασμένη εβδομάδα, μετά την επέμβαση στον χόνδρο, στην οποία υποβλήθηκε στις αρχές του Δεκέμβρη. Η αρχική εκτίμηση της επιστροφής του ήταν μεταξύ 6-8 εβδομάδων, με τον ποδοσφαιριστή του Άρη να έχει σημειώσει το τελευταίο του παιχνίδι απέναντι στο Αιγάλεω, στις 29/10, ενώ στο πρωτάθλημα τον είδαμε για τελευταία φορά σε αρχική ενδεκάδα απέναντι στην Κηφισιά, στις 20/9. Έκτοτε, τα τελευταία του αγωνιστικά λεπτά στη λίγκα ήταν στην εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Λεβαδειακό, στις 26/10, όταν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 87ο λεπτό.

Το συμβόλαιο του παίκτη ολοκληρώνεται το φετινό καλοκαίρι και τα 401 λεπτά συνολικής του συμμετοχής την φετινή σεζόν δεν είναι αρκετά για να ανοίξει η κουβέντα ανανέωσης του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία διαθέτει το δικαίωμα ανανέωσης του για ακόμη έναν χρόνο.