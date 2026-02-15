Live: Κηφισιά - ΟΦΗ

LIVE LIVE
STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Γήπεδο Νεάπολης / Cosmote Sport 1HD
21η αγωνιστική
21η αγωνιστική
ΚΗΦΙΣΙΑ
2 2
<% getScoreHome(1401387) %> <% getScoreAway(1401387) %>
ΟΦΗ
Διαιτητης
- Ζαμπαλάς Σπυρίδων (Ηπείρου)
- VAR: Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων)
- AVAR: Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)
Βοηθοι
- Κωνσταντίνου Ηλίας (Πρεβέζης - Λευκάδος)
- Κόλλιας Αθανάσιος (Ηπείρου)
Τεταρτος
- Κουκούλας Παναγιώτης (Λέσβου)
Σκορερς
- 19' Αμανί
- 74' Θεοδωρίδης
Κιτρινες καρτες
- 23' Έμπο
- 62' Αντόνισε
- 90+4' Σόουζα
Σκορερς
- 4' Ανδρούτσος
- 8' Φούντας
Κιτρινες καρτες
- 33' Αποστολάκης
- 37' Νους