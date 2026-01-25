Η παρακάμερα από τη νίκη της ΑΕΚ στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα (vid)

Δείτε την παρακάμερα από τη νίκη της ΑΕΚ στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα Aktor χάρη στο πανέμορφο γκολ του Λούκα Γιόβιτς.

Μια ακόμη σημαντική νίκη προσέθεσε στο ενεργητικό της η ΑΕΚ, που επικράτησε 1-0 του Asteras Aktor, στην Τρίπολη, για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025-26.



Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε στο 38’ ο Λούκα Γιόβιτς με εντυπωσιακό αριστερό σουτ, έπειτα από κούρσα του Πήλιου και ωραία ενέργεια και ασίστ του Βάργκα, ενώ καθοριστικός για την εξασφάλιση της νίκης αποδείχθηκε ο Θωμάς Στρακόσια, ο οποίος έκανε και την απόκρουση της αγωνιστικής (ίσως και της σεζόν), σε κεφαλιά του Κετού στα τελευταία λεπτά.



Το δικό τους χρώμα στην αναμέτρηση έδωσαν οι φίλοι της ΑΕΚ, που κατέκλυσαν τις εξέδρες του «Θ. Κολοκοτρώνης» και στήριξαν τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών μας. Η κάμερα του AEK TV ήταν στην Τρίπολη και κατέγραψε τα παρασκήνια της αναμέτρησης.