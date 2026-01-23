Κανελλόπουλος: «Να φτάσουμε στον τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ» (vid)

Την πρώτη του προπόνηση με τον ΟΦΗ και τις πρώτες του δηλώσεις έκανε ο Γιώργος Κανελλόπουλος, λίγο μετά την ανακοίνωσή του από την κρητική ΠΑΕ.

«Μετά από 3 χρόνια στο εξωτερικό, επέστρεψα σε μια μεγάλη και δυνατή ομάδα όπως είναι ο ΟΦΗ. Είμαι ενθουσιασμένος και έχω όρεξη για να πετύχω πράγματα», ανέφερε αρχικά.

Για την επιστροφή του στην Ελλάδα: «Το εξωτερικό είναι πάντα λίγο διαφορετικό, ήθελα μια αλλαγή μετά από 3 χρόνια. Πάντα ήθελα να παίζω στην Ελλάδα και στο σπίτι μου και έκανα την κατάλληλη επιλογή με τον ΟΦΗ».

Όσον αφορά την τριετή παρουσία του στην Φινλανδία και τις εμπειρίες που απέκτησε: «Με έχει ωριμάσει ως παίκτη, μου έμαθε πράγματα, έπαιξα σε μεγάλα παιχνίδια και σε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Με ωρίμασαν ως παίκτη και είμαι σε θέση να δώσω πράγματα στην ομάδα».

Για τους στόχους του με την φανέλα του ΟΦΗ: «Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό, να φτάσουμε στον τελικό του Κυπέλλου και γιατί όχι να το κατακτήσουμε, να πετύχουμε τους στόχους μας στο πρωτάθλημα και ατομικά να είναι ένα σκαλοπάτι για την καριέρα μου για καλύτερα πράγματα».