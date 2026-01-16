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Προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του Copa Del Rey Βαλένθια και Μπαρτσελόνα

Ποδόσφαιρο
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Δεν είχε εκπλήξεις την Πέμπτη στο Coppa Del Rey με την Βαλένθια και την Μπαρτσελόνα να παίρνουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Οι «νυχτερίδες» επικράτησαν με 2-0 της Μπούργκος, ενώ οι «Μπλαουγκράνα» με το ίδιο σκορ νίκησαν την Σανταντέρ.

Βαλένθια και Μπαρτσελόνα πήραν αμφότερες την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ισπανίας. Οι “νυχτερίδες” πέρασαν νικηφόρα με 2-0 από την έδρα της Μπόυργκος. Τα τέρματα σημείωσαν οι Ρούμπο στο 10′ και ο Σαντίκ στο 50′.

Αν και δυσκολεύτηκαν οι Καταλανοί πήραν και αυτοί το εισιτήριο για την επόμενη φάση επικρατώντας δια πυρός και σιδήρου της Σανταντέρ στο «Ελ Σαρντινέρο».

Ο Φεράν Τόερες στο 66′ έκανε το 1-0, ενώ ο Λαμίν Γιαμάλ στο 90+5′ έγραψε το τελικό 2-0. Οι γηπεδούχοι βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 86′ με τον Μάνεξ Λοθάνο αλλά το τέρμα του δεν μέτρησε, καθώς υπήρχε οφσάιντ.

Προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του Copa Del Rey Βαλένθια και Μπαρτσελόνα