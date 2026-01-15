Και ακόμα βουτάνε…

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε σχετικά άνετα στο Καραϊσκάκη, το σκορ θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο και συνεχίζει στον θεσμό του κυπέλλου. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Είναι η δικαίωση της ποδοσφαιρικής προσέγγισης αυτό που είδαμε στον Πειραιά σήμερα; Ο οργανισμός που έψαχνε διάφορα άλλοθι από τη μέρα που έφυγε ο Ελ Καμπί για τα ξένα, απέναντι σε έναν οργανισμό που είχε μόνο ποδοσφαιρική σκέψη. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Και στο 15΄ήταν 0-2. Και έτσι έμεινε.

Θα έχω να θυμάμαι σίγουρα τις αμέτρητες βουτιές των παικτών του Ολυμπιακού. Ο Ταρέμι, περισσότερο στο έδαφος ήταν παρά όρθιος. Δείγμα της αμηχανίας παικτών που αδυνατούσαν να απειλήσουν σε ροή αγώνα. Βέβαια, ούτε από στημένα απείλησαν. Πρώτη ουσιαστική φάση του Ολυμπιακού ήρθε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Αλλά δεν ήταν γραφτό να σκοράρει.

Ο ΠΑΟΚ πριν προλάβει να παίξει, είχε αέρα δύο τερμάτων. Απλά ο Ζίφκοβιτς έχει αποφασίσει μάλλον φέτος να σπάσει το ρεκόρ του Ντε Μπρόινε, το οποίο δεν ξέρω πραγματικά ποιο είναι.

Η μία ασίστ του Σέρβου, στην θεωρητική αδυναμία του ΠΑΟΚ. Ο Ανέστης Μύθου μπήκε με τη μπάλα μέσα και ο ΠΑΟΚ πήρε νωρίς κεφάλι στο σκορ. Ήρεμος, δεν τα έχασε, πέρασαν από μπροστά του διάφοροι, σκόραρε. Δέκα λεπτά μετά, ο Τάισον είδε τον Σέρβο, ο τελευταίος τον Οζντόεφ και ο Ρώσος τα έβαλε με τις αράχνες. Ο Τζολάκης είχε την ίδια συμμετοχή στη φάση που είχα και εγώ.

Ο Τζολάκης βέβαια ήταν ο κορυφαίος των γηπεδούχων. Βγάζει το εκπληκτικό σουτ του Ντέλια, βγάζει και του Μύθου, κλείνει και τον Ζίφκοβιτς στο τετ α τετ. Ότι μπορούσε έκανε ο διεθνής πορτιέρο για να μην αδειάσει κανά μισάωρο νωρίτερα το Καραϊσκάκη. Και να φανταστεί κανείς πως δεν ήταν μόνο ο νοκ άουτ χαρακτήρας ενός εκτός έδρας ντέρμπι που έπρεπε να αντιμετωπιστεί από τον ΠΑΟΚ. Ήταν και ο κανόνας της ΕΠΟ για τον παίκτη γεννημένο μέχρι το 2004. Ο Ολυμπιακός δεν επηρεάστηκε αφού υπήρχε ο Μουζακίτης. Ο ΠΑΟΚ εν τέλει, το γύρισε υπέρ του αφού ο Μύθου σκόραρε.

Ο Λουτσέσκου έκανε εξαιρετική διαχείριση από το Σάββατο μέχρι και σήμερα. Κράτησε ξεκούραστους Κεντζιόρα, Οζντόεφ που μαζί με τον Μιχαηλίδη έβγαλαν την περισσότερη δουλειά, όταν αντιλήφθηκε πως το παιχνίδι δεν πάει στον Ντέλια, το κλείδωσε με τον Ζαφείρη στο δέκα, τα δύο παιδιά που μπήκανε, ο Μύθου και ο Χατσίδης ήταν πνευματικά πανέτοιμα και γενικά, ήταν άλλη μία ξεκούραστη νίκη σε ντέρμπι.

Διπλό, σε νοκ άουτ φάση κυπέλλου, χωρίς οκτώ. Άλλο ένα κομμάτι συζήτησης που θα μπορούσαμε να ανοίξουμε. Αλλά και πάλι, τα κατάφερε.

Ο αποκλεισμός της ΑΕΚ, δημιουργεί πλέον συνθήκες κατάκτησης του κυπέλλου. Τώρα πλέον τα παιχνίδια είναι διπλά και το δεύτερο στη Τούμπα. Έχουν και παράταση.

Επίσης, Ολυμπιακός και ΑΕΚ μπαίνουν σε φάση εσωστρέφειας. Ο πρώτος γιατί το κοινό του πλέον κατανοεί την γραφικότητα των διοικητικών ενεργειών της ομάδας τους, η δεύτερη γιατί είχε ένα θεωρητικά εύκολο δρόμο και απέτυχε παταγωδώς. Ο πρώτος γιατί φάνηκε πως ο φόβος της κορυφής τον οδήγησε στον αποκλεισμό, η δεύτερη γιατί ένας ηγέτης δεν υπάρχει για να τρολάρει, αλλά για να κρατά προσγειωμένη την ομάδα του.

ΥΓ Αν δηλώνεις δημοσιογράφος και βλέπεις οποιοδήποτε πέναλτι υπέρ των βουτηχτών του Πειραιά, είσαι επικίνδυνος για την κοινωνία. Ο Τσακαλίδης δεν εκτέθηκε, τα πήγε καλά. Ας σταματήσουμε αυτή τη γελοιότητα που προκαλούν άσχετοι και κακομαθημένοι.