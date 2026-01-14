Κριτική Ολυμπιακού: Αδύναμοι κρίκοι Ντάνι Γκαρθία και Ορτέγκα - Γλίτωσε τα χειρότερα ο Τζολάκης!

Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού μετά την ήττα με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» που σήμανε τον αποκλεισμό στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Εκτέθηκαν από τα λάθη και τις αργές επιστροφές τους στην άμυνα οι «Ερυθρόλευκοι». Εκτός τόπου και χρόνου Ντάνι Γκαρθία, Ορτέγκα, Γιαζιτσί και Κοστίνια. Πάλεψαν Τζολάκης, Ταρέμι και Μουζακίτης. Κακή βραδιά και για τον Μεντιλίμπαρ.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:



Τζολάκης

Δεν φέρει ευθύνη στα γκολ που δέχθηκε, ενώ γλίτωσε τους «ερυθρόλευκους» σε αρκετές περιπτώσεις από το να πάρει το σκορ μεγαλύτερη έκταση. Ενδεχομένως θα μπορούσε να βγει πιο γρήγορα στη φάση του πρώτου τέρματος του ΠΑΟΚ.

Κοστίνια

Για ακόμη μια φορά δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του, χάνοντας φάσεις αφού έπαιζε με μη καθαρό μυαλό σε καθοριστικά σημεία του αγώνα. Αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο έχοντας δεχθεί κίτρινη κάρτα..



Ρέτσος

Δεν εκτίμησε σωστά τη φάση του γκολ χάνοντας τον Μύθου. Εκτός κλίματος στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, καλύτερος στη συνέχεια δίχως όμως αντίκρισμα.

Μπιανκόν

Φέρει ευθύνη στη φάση που σκόραρε ο Μύθου, προσπαθούσε με κάθετες μπαλιές να βγάλει τους «ερυθρόλευκους» μπροστά αλλά την ίδια στιγμή είχε πολλές λανθασμένες τοποθετήσεις..



Ορτέγκα

Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΠΑΟΚ χτύπησε και στα δύο γκολ από την πλευρά του. Δεν κάλυψε όταν έφυγε ο Μύθου, δεν έδειξε αντανακλαστικά με συνέπεια να εκτεθεί υποπίποντας σε λάθη.



Ντάνι Γκαρθία

Αδύναμος κρίκος στην ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ. Αργός, προβλέψιμος με λανθασμένες αποφάσεις. Λάθος όπως αποδείχθηκε η χρησιμοποίηση του. Έπρεπε να αντικατασταθεί νωρίτερα από τον Μεντιλίμπαρ.



Μουζακίτης

Παρασύρθηκε από τη γενική μετριότητα της ομάδας του, ο διεθνής χαφ στο πρώτο ημίχρονο. Βελτιωμένος στην επανάληψη, προσπάθησε από στημένες φάσεις και με κάποιες προσωπικές ενέργειες αλλά δεν είχε συμπαραστάτες.



Γιαζιτσί

Άφαντος, ακίνδυνος παίζοντας από δεξία, ίσως να ηταν πιο αποτελεσματικός πίσω από τον Ταρέμι. Πολλά λάθη. Αντικαταστάθηκε μόλις στο 31'.



Τσικίνιο

Δεν έδειξε συγκεντρωμένος με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βοηθήσει όσο θα ήθελε. Εκτός των άλλων, καθυστερούσε με την μπάλα στα πόδια με συνέπεια να διαβάζουν το παιχνίδι του οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ.

Ζέλσον Μαρτίνς

Καθυστέρησε να πάει στον Ζίβκοβιτς στη φάση του πρώτου γκολ. Μετατοπίσθηκε μετά το ημίωρο στα δεξιά έχοντας διάθεση να προσφέρει αλλά αναλώθηκε σε περιττές ενέργειες.

Ταρέμι

Φιλότιμος αλλά δίχως να τον ευνοήσει η ροή της αναμέτρησς. Ξεκίνησε ως κεντρικός επιθετικός, αλλά με την είσοδο του Γιάρεμτσουκ έπαιξε πίσω από τον Ουκρανό. Έχασε σημαντικές ευκαιρίες στο τέλος.



Γιάρεμτσουκ

Πέρασε στο 31΄ στην κορυφή της επίθεσης, αλλά ήταν καλά κλεισμένος από τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ, δίχως να καταφέρει να φανεί.



Ρόντινεϊ

Πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο στη θέση του απογοητευτικού Κοστίνια. Έκανε τις γνωστές προωθήσεις του και προσπάθησε να βοηθήσει όμως σταδιακά έχασε την εκρηκτικότητα του ενώ οι περισσότερες σέντρες αλλά και οι εκτελέσεις από στημένες φάσεις ήταν άστοχες.



Έσε

Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 64΄ και ήταν στιγμές που έδινε την εντύπωση πως ήταν μόνος του στο κέντρο του Ολυμπιακού. Ήταν όμως αργά για να καταφέρει να αλλάξει κάτι ενώ έκανε κάποιες λανθασμένες μεταβιβάσεις.



Ποντένσε

Μακριά από τον καλό εαυτό του στο διάστημα που αγωνίστηκε. Δεν μπόρεσε να δώσει την απαιτούμενη φρεσκάδα προκειμενου οι γηπεδούχοι να πιέσουν περισσότερο, ενώ έχασε σημαντική ευκαιρία από το ύψος του πέναλτι μετά από την ασθενή απόκρουση του Τσιφτσή σε σουτ του Ταρέμι.



Καλογερόπουλος

Πέρασε αλλαγή στο 80' στη θέση του Μπιανκόν. Προωθήθηκε προκειμένου να βοηθήσει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού των Πειραιωτών χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.