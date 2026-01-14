Η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες και δυο δοκάρια, αλλά ο ΟΦΗ ήταν πιο αποτελεσματικός. Χάρη σε γκολ του Σαλσέδο, οι Κρητικοί απέκλεισαν παλικαρίσια την Ένωση μέσα στην «OPAP Arena» με 0-1 και... βλέπουν ξανά τελικό στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson! Με τον Λεβαδειακό σε διπλούς αγώνες στους «4» (3-4 ή 5 Φλεβάρη).

Η μέρα και η ώρα δεν βοήθησαν, ώστε να γεμίσει ασφυκτικά η Νέα Φιλαδέλφεια. Το παρόν έδωσε και μια μερίδα φίλων των Κρητικών. Μάλιστα, λίγο έλειψε να πανηγυρίσουν στο 3', όταν ο Νους «όπλισε» από τα όρια της περιοχής, αλλά το σουτ σταμάτησε στο δοκάρι του Μπρινιόλι και δεν έγινε γκολ, όπως στο τελευταίο μεταξύ τους ματς στο πρωτάθλημα στο ίδιο λεπτό. Η Ένωση απείλησε στο 12' με τον Πενράις να «σερβίρει» και την κεφαλιά του Γιόβιτς να περνά εκτός. Στο 16' ο Σκωτσέζος μπακ βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, όμως το σουτ κατέληξε στο εξωτερικό μέρος των διχτύων. Η ΑΕΚ προσπαθούσε να διασπάσει την άμυνα του ΟΦΗ με τους Ελίασον-Κουτέσα να πλαγιοκοπούν συνεχώς και να σεντράρουν δίχως να προβληματίσουν ιδιαίτερα τους Κρητικούς που παρατάχθηκαν με συνταγή... Κραϊόβα, ξανά και παραμόνευαν για κενά στις «φαρμακερές» αντεπιθέσεις τους.

Το κάκιστο τελείωμα του Καλοσκάμη στο 27' και η κεφαλιά του Ρέλβας στο 28' δεν ανησύχησαν τον σταθερό Χριστογεώργο, ενώ στο 33' ο Κωστούλας σταμάτησε το δυνατό σουτ του Γιόβιτς «φάτσα» με την εστία! Στο 38' ο Σαλσέδο δεν πρόλαβε το επικίνδυνο γύρισμα του Νους, ο οποίος στο 39' δέχθηκε το «στοπ» του Μπρινιόλι, προτού υποδεχθεί σωστά οφσάιντ. Στο 42' ο Μπρινιόλι μάζεψε το σουτ του Σαλσέδο, ενώ το ημίχρονο έκλεισε με το δοκάρι του Γιόβιτς στο 43', ο οποίος πήρε την κεφαλιά μετά τη σέντρα του Πενράις. Επιπρόσθετα, στο έξτρα λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ελίασον έκανε ολομόναχος δυο κεφαλιές, με την πρώτη να αποκρούει δύσκολα ο Χριστογεώργος!

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, οι «μάχες» Μουκουντί-Σαλσέδο (σ.σ. σκίσιμο στο φρύδι του Ιταλού επιθετικού) και Ρότα-Νους διατήρησαν το ενδιαφέρον, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς απέσυρε το 4-2-3-1 και πέρασε στο ματς τους Βάργκα-Κοϊτά-Μαρίν στο 57', ώστε να παίξει με τον Ούγγρο φορ δίπλα στον Γιόβιτς σε 4-4-2. Η πρώτη σημαντική στιγμή του δευτέρου μέρους ήλθε στο 65' με την «οβίδα» του Μαρίν να σταματά στη συμβολή των δοκών, το δεύτερο δοκάρι για την ΑΕΚ! Στο 67' και το 68' ο Καλοσκάμης δοκίμασε να απειλήσει δίχως να βρει στόχο, ενώ στο 76' ο Σαλσέδο νικήθηκε, ξανά, από τον Μπρινιόλι, κρατώντας -προσωρινά-το «μηδέν» στο ματς σε σπουδαίο, προειδοποιητικό, τετ α τετ!



Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 80', ο ΟΦΗ «λυτρώθηκε»! Ο Σαλσέδο πέτυχε το γκολ της πρόκρισης χάρη στο κλέψιμο του Κρίζμανιτς πίσω από τη σέντρα, την «κούρσα» του κεντρικού αμυντικού του ΟΦΗ για πολλά μέτρα, δίνοντας πάσα στον Ιταλό επιθετικό που μέσα από την περιοχή εκτέλεσε άψογα στη γωνία του Μπρινιόλι για το 0-1! Η... ψυχρολουσία ήταν μεγάλη για τους «κιτρινόμαυρους» που προσπάθησαν για την ισοφάριση δίχως καθαρό μυαλό. Τα σουτ των Βάργκα και Καλοσκάμη ήταν «άψυχα», ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων η κεφαλιά του Ρέλβας, προ του Γιόβιτς που ήθελε το «ψαλιδάκι», μπλοκαρίστηκε από τον Χριστογεώργο! Μάλιστα, στο έκτο λεπτό ο Μπρινιόλι έσωσε με τα πόδια το 0-2 σε μεγάλο τετ α τετ με τον Θεοδοσουλάκη, ενώ λίγο πριν το 100ό λεπτό αποβλήθηκαν ο Λαμπρόπουλος (απευθείας κόκκινη) και ο Νους (δυο κίτρινες κάρτες σε ισάριθμα λεπτά), έχοντας αντιπαράθεση με τον διαιτητή Παπαπέτρου.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς / 4-2-3-1): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα (82' Ζοάο Μάριο), Μάνταλος (57' Μαρίν), Ελίασον (57' Βάργκα), Καλοσκάμης, Κουτέσα (57' Κοϊτά), Γιόβιτς.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης / 3-4-3): Χριστογεώργος, Κωστούλας (87' Πούγγουρας), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Γκονζάλεθ (90+4' Μαρινάκης), Καραχάλιος, Ανδρούτσος (90+4' Χριστόπουλος), Αποστολάκης, Σενγκέλια (60' Ισέκα), Σαλσέδο (90+4' Θεοδοσουλάκης), Νους.

Τα highlights της ιστορικής πρόκρισης του ΟΦΗ με 0-1 επί της ΑΕΚ: