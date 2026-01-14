Χρόνος ανάγνωσης 1’ SUPERBET ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Νέο δοκάρι για την ΑΕΚ με τον Μαρίν (vid) 14-01-2026 18:38 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ ΟΦΗ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 65΄η ΑΕΚ είχε το δεύτερο δοκάρι στο παιχνίδι… «Φωτοβολίδα» του Μαρίν από τα 30 μέτρα, η μπάλα σταματά στη συμβολή των δοκαριών! Το δοκάρι τιου Μαρίν «Τα είχε σε έναν φοριαμό με κλειδαριά με συνδυασμό»: Το νέο στοιχείο για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο που ανατρέπει όσα ξέραμε instanews.gr Ήταν γνωστό απ’ την αρχή για τον Ταμπόρδα menshouse.gr Οι μισοί δεν πιάνουν ούτε τη βάση: Μπορείς πάνω από 8/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο tricky στον κόσμο; menshouse.gr Από το Bachelor, πρώτη σε αγώνες bodybuilding: Τη νέα εικόνα της Αθηνάς New York δεν θα την πίστευε ούτε ο Αλέξης Παπάς (Pics) dailymedia.gr Χτύπημα στα δεξιά του Σαμαρά: 2 πολύ δυνατά ονόματα για το ψηφοδέλτιο της ΝΔ instanews.gr Η δύσκολη απόφαση του ΠΑΟΚ για τον Τζόναθαν Γκόμες menshouse.gr Μετά τις προσβλητικές αναρτήσεις για τη Μαρία Καρυστιανού: Επιστρέφει κανονικά στο ραδιόφωνο 1,5 χρόνο μετά dailymedia.gr Το πρωί μπάνιο, το βράδυ ύπνος με σεντόνι: Ο πιο δροσερός προορισμός που δεν χρειάζεται aircondition ακόμα και στην καρδιά του Αυγούστου menshouse.gr Νέο δοκάρι για την ΑΕΚ με τον Μαρίν (vid) SHARE