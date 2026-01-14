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Νέο δοκάρι για την ΑΕΚ με τον Μαρίν (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 65΄η ΑΕΚ είχε το δεύτερο δοκάρι στο παιχνίδι… «Φωτοβολίδα» του Μαρίν από τα 30 μέτρα, η μπάλα σταματά στη συμβολή των δοκαριών!

Το δοκάρι τιου Μαρίν

Νέο δοκάρι για την ΑΕΚ με τον Μαρίν (vid)