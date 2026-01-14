Νέο δοκάρι για την ΑΕΚ με τον Μαρίν (vid)

Στο 65΄η ΑΕΚ είχε το δεύτερο δοκάρι στο παιχνίδι… «Φωτοβολίδα» του Μαρίν από τα 30 μέτρα, η μπάλα σταματά στη συμβολή των δοκαριών!

Το δοκάρι τιου Μαρίν