Απείλησε μόλις μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι ο Βάργκα (vid)

Στο 57' πέρασε στο παιχνίδι ο Βάργκα και στο επόμενο λεπτό παραλίγο να σκοράρει. Κάθετη του Καλοσκάμη, ο Ούγγρος επιθετικός δεν πρόλαβε για λίγο να κάνει την προβολή και να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα!

Η ευκαιρία του Βάργκα