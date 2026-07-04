Formula 1: Ο Κίμι Αντονέλι νικητής στο Sprint Race του Σίλβερστοουν - Δεύτερος ο Χάμιλτον (pics)

Ο Κίμι Αντονέλι πανηγύρισε τη νίκη στο Sprint Race του Σίλβερστοουν, με τον Λιούις Χάμιλτον να τερματίζει στη δεύτερη θέση και τον Λάντο Νόρις στην τρίτη σε μια αναμέτρηση 17 γύρων.

Ο Κίμι Αντονέλι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τέταρτου φετινού Sprint Race του Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας στο Σίλβερστοουν, καθώς ο νεαρός Ιταλός οδηγός της Mercedes έφτασε σε μια σπουδαία νίκη, καθώς είναι η πρώτη του σε Sprint Race της Formula 1.

Πίσω του τερμάτισε ο Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari, ο οποίος έχασε την πρώτη θέση από τον Αντονέλι σε μία καλά υπολογισμένη κίνηση από τον νεαρό Ιταλό στα μέσα της αναμέτρησης.

Στους τελευταίους γύρους, το ενδιαφέρον στράφηκε και στη μάχη για τις θέσεις 3-7 με αρκετές εναλλαγές και δυνατές μονομαχίες στην πίστα, μέχρι να διαμορφωθεί η τελική κατάταξη.

Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Λάντο Νόρις με τη McLaren, ο οποίος κράτησε πίσω του τον Τζορτζ Ράσελ, έπειτα από μία επική μάχη για την τρίτη θέση. Ο Βρετανός της Mercedes ακολούθησε στην τέταρτη θέση, κερδίζοντας πέντε βαθμούς, ενώ την πρώτη πεντάδα ολοκλήρωσε ο Σαρλ Λεκλέρ με την Ferrari που κέρδισε τέσσερις βαθμούς.

Στην έκτη θέση, παίρνοντας τρεις βαθμούς τερμάτισε ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν με την Red Bull, μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren των δύο πόντων, ενώ τον τελευταίο βαθμό του Sprint εξασφάλισε ο Λίαμ Λόσον με τη Racing Bulls, κατακτώντας την όγδοη θέση.

Με τη νίκη του ο Αντονέλι πρόσθεσε οκτώ βαθμούς στη συγκομιδή του στο πρωτάθλημα, ενώ ο Χάμιλτον πήρε επτά και ο Νόρις έξι.