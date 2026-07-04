«Σε διαπραγματεύσεις με τον Μίροτιτς η Βαλένθια»

Η Βαλένθια φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Νίκολα Μίροτιτς, σύμφωνα με το «Encestando».

Οι εξελίξεις στην Βαλένθια συνεχίζονται, με τις «Νυχτερίδες» να ανακοινώνουν και την αποχώρηση του Σέρτζιο Ντε Λαρέα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ντάλας Μάβερικς.

Η ισπανική ομάδα ψάχνει στην αγορά για παίκτες και σύμφωνα με το «Encestando» έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Νίκολα Μίροτιτς. Μάλιστα, το δημοσίευμα αναφέρει πως οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις και υπογραμμίζεται πως πριν από μερικούς μήνες είχε προταθεί στον σύλλογο.

Ο 35χρονος φέτος σε 31 ματς στην Euroleague είχε 11 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ και 12,7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 19:02 στο παρκέ.