Παναθηναϊκός: Το μήνυμα για την επέτειο του Euro 2004 (pic)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν ξέχασε την επέτειο της κατάκτησης του Euro 2004 και έστειλε το δικό της μήνυμα μέσα από τα social media.

Σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια, η Εθνική Ελλάδος έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης, επικρατώντας με 1-0 της Πορτογαλίας στον τελικό του Euro.

Μια επιτυχία για την οποία συνέβαλαν τα μέγιστα οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, που είχαν κομβικό ρόλο στην «Γαλανόλευκη» και πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις κατά την διάρκεια του τουρνουά.

Φυσικά το «Τριφύλλι» δεν ξέχασε αυτή την ιστορική επέτειο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, δημοσιεύοντας μια σχετική φωτογραφία και γράφοντας: «Για πάντα χρυσοί. 22 χρόνια από εκείνη τη μαγική νύχτα στην Λισαβόνα. 22 χρόνια ιστορίας, υπερηφάνειας και δόξας».

Δείτε την ανάρτηση: