Ανακοίνωσε τον Πιέρ η Γαλατασαράι (pic)

O Νταϊσόν Πιέρ επέστρεψε στην Τουρκία, με την Γαλατασαράι να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Ο Νταϊσόν Πιέρ πέρσι αγωνίστηκε στην Ούνικς Καζάν και η νέα σεζόν θα τον βρει στην Τουρκία. Πιο συγκεκριμένα, έφτασε σε συμφωνία με την Γαλατασαράι και η ομάδα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας τους για τη νέα σεζόν.

Θυμίζουμε πως στο παρελθόν έχει φορέσει την φανέλα της Φενερμπαχτσέ (2020-25), με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και μία Euroleague.