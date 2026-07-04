Ανακοίνωσε τον Πιέρ η Γαλατασαράι (pic)

Ο Νταϊσόν Πιέρ πέρσι αγωνίστηκε στην Ούνικς Καζάν και η νέα σεζόν θα τον βρει στην Τουρκία. Πιο συγκεκριμένα, έφτασε σε συμφωνία με την Γαλατασαράι και η ομάδα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας τους για τη νέα σεζόν.
Θυμίζουμε πως στο παρελθόν έχει φορέσει την φανέλα της Φενερμπαχτσέ (2020-25), με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και μία Euroleague.
✍️ Galatasaray MCT Technic'e hoş geldin Dyshawn Pierre!— Galatasaray MCT Technic (@GSBasketbol) July 3, 2026
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