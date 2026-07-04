Στο Wimbledon για την αναμέτρηση της Σάκκαρη ο πρωθυπουργός!

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Λονδίνο, για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με την Παολίνι για τον 3ο γύρο του Wimbledon.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει ξεκινήσει πολύ θετικά τις υποχρεώσεις της στο Wimbledon και προκρίθηκε από τους δύο πρώτους γύρους, αντιμετωπίζοντας σήμερα την Τζασμίν Παολίνι με έπαθλο ένα εισιτήριο για τους «16».

Την συγκεκριμένη αναμέτρηση λοιπόν θα παρακολουθήσει από κοντά και ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, που έδωσε το «παρών» και στην προπόνηση της Σάκκαρη το πρωί.

Ενδεχόμενη πρόκριση άλλωστε ανοίγει τον δρόμο για μια πολύ σπουδαίο πορεία στο τουρνουά, με την Μαρία να είναι έτοιμη να τα δώσει όλα για να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί.