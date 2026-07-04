Συνεχίζεται το σίριαλ Λιβάγια-Χάιντουκ – Απών από την προπόνηση ο Κροάτης (pic)

Τέλος δεν έχει το σίριαλ μεταξύ Λιβάγια και Χάιντουκ, καθώς ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ δεν έδωσε το παρών στην σημερινή προπόνηση της ομάδας.

Η υπόθεση του Μάρκο Λιβάγια εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο, με νέα δεδομένα να προκύπτουν σε καθημερινή βάση. Το Σάββατο (04/07) προστέθηκε ακόμη ένα επεισόδιο, αφού ο Κροάτης επιθετικός απουσίαζε από την προγραμματισμένη προπόνηση της Χάιντουκ.

Υπενθυμίζεται πως τις προηγούμενες ημέρες ο άλλοτε φορ της ΑΕΚ βρέθηκε σε δύσκολη θέση μετά από πειθαρχικό παράπτωμα και έντονο επεισόδιο με τον προπονητή της ομάδας, Γκονθάλο Γκαρσία, γεγονός που τον είχε οδηγήσει και στην απομάκρυνση του ρόστερ.

Παρά την παρέμβαση του Προέδρου και τις φήμες ότι η ένταση έχει καταλαγιάσει, ο Μάρκο Λιβάγια δεν εμφανίστηκε ποτέ στην προπόνηση της ομάδας του για άγνωστους λόγους, με τον ίδιο το σύλλογο βέβαια να δείχνει να τον υπολογίζει κανονικά για τα προκριματικά, εφόσον είναι δηλωμένος στη λίστα της UEFA.