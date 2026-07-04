Ανακοίνωσε τον Μποθ Γκατς η Βιλερμπάν (pic)

Νέα μεταγραφή για την Βιλερμπάν, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Μποθ Γκατς για την επόμενη σεζόν.

Η Βιλερμπάν συνεχίζει τις κινήσεις ενόψει της νέας σεζόν και ανακοίνωσε την απόκτηση του Μποθ Γκατς για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

O 27χρονος αγωνίστηκε πέρσι με την Μπουργκ, με την οποία κατέκτησε το Eurocup. Σε 24 αγώνες στην διοργάνωση (σε όλους βασικός) και 27:35 είχε κατά μέσο όρο 13,5 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 1,9 ασίστ, 0,8 κλεψίματα και 14,6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.