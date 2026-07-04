Ανακοίνωσε τον Μποθ Γκατς η Βιλερμπάν (pic)

Η Βιλερμπάν συνεχίζει τις κινήσεις ενόψει της νέας σεζόν και ανακοίνωσε την απόκτηση του Μποθ Γκατς για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.
O 27χρονος αγωνίστηκε πέρσι με την Μπουργκ, με την οποία κατέκτησε το Eurocup. Σε 24 αγώνες στην διοργάνωση (σε όλους βασικός) και 27:35 είχε κατά μέσο όρο 13,5 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 1,9 ασίστ, 0,8 κλεψίματα και 14,6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
Bienvenue Both Gach ! 💫— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) July 4, 2026
LDLC ASVEL est heureux de vous annoncer la signature de Both Gach pour la saison 2026-2027.
L'ailier américano-sud-soudanais nous rejoint après une saison particulièrement remarquée sous les couleurs de la JL Bourg avec qui il a contribué grandement au… pic.twitter.com/w9j2mT6Sx6