Πόποβιτς: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, ο Ολυμπιακός είναι ένας ευρωπαϊκός γίγαντας»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού έκανε ο Μπάλσα Πόποβιτς

Ο Μαυροβούνιος κίπερ φάνηκε ενθουσιασμένος που θα φορά τα ερυθρόλευκα, ενώ σχολίασε πως είναι ένας μοντέρνος τύπος τερματοφύλακα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του 26χρονου κίπερ:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί ξέρω πόσο μεγάλος σύλλογος είναι ο Ολυμπιακός. Είναι ένας ευρωπαϊκός γίγαντας. Είναι μια μεγάλη ανακούφιση για εμένα και την οικογένειά μου ότι υπέγραψα στον Ολυμπιακό, γιατί μόνο οι φίλοι μου και η οικογένειά μου, οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μου, ξέρουν πόσο σκληρά έχω δουλέψει για να βρεθώ εδώ.

Νομίζω πως είμαι ένας μοντέρνος τύπος τερματοφύλακα, θαρραλέος και αποφασιστικός. Δουλεύω σκληρά και θέλω πολύ να βρίσκομαι εδώ. Δεν έχω βρεθεί στο γήπεδό μας, στο Καραϊσκάκη, αλλά νομίζω πως το νέο θα είναι πολύ μοντέρνο και ένα από τα πιο όμορφα της Ευρώπης.

Θέλω να πω σε όλους τους φίλους του Ολυμπιακού πως είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να τους δω όλους στο γήπεδο».

