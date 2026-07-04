Παίρνει... ασπρόμαυρο χρώμα το Ζαλτμπόμελ - Αποθεώθηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ (vid)

Από νωρίς οι φίλοι του ΠΑΟΚ δημιουργούν «ασπρόμαυρη» ατμόσφαιρα για το φιλικό κόντρα στη Βέστερλο (4/7 15:30 ώρα Ελλάδος), με τους παίκτες να γνωρίζουν την αποθέωση κατά την είσοδό τους στο γήπεδο.

Αποστολή στην Ολλανδία

Όπως αναμενόταν και είχαν εκτιμήσει οι διοργανωτές, το φιλικό του ΠΑΟΚ με τη Βέστερλο διεξάγεται σε... ασπρόμαυρες συνθήκες, με πολλούς φίλους -κυρίως ασπρόμαυρους- να βρίσκονται στο γήπεδο.

Περίπου 500 φίλοι του Δικεφάλου έχουν δημιουργήσει ασπρόμαυρη ατμόσφαιρα στο προπονητικό κέντρο του Ζαλτμπόμελ, όπου θα διεξαχθούν τα τρία από τα τέσσερα φιλικά.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αποθεώθηκαν κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο από τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι βρίσκονται περιμετρικά του γηπέδου.

Δείτε το βίντεο του SDNA: