Επίσημο: Παρελθόν από την Βαλένθια ο Ντε Λαρέα - Συνεχίζει στους Μάβερικς (vid)

Η Βαλένθια ανακοίνωσε την αποχώρηση του Σέρτζιο Ντε Λαρέα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ντάλας Μάβερικς.

Η Βαλένθια με ανακοίνωσή της έκανε επίσημη την αποχώρηση του Σέρτζιο Ντε Λαρέα, καθώς πληρώθηκε το buy-out που υπήρχε στο συμβόλαιό του. Ο 21χρονος θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ντάλας Μάβερικς, οι οποίοι δεν έκαναν γνωστές τις λεπτομέρειες του συμβολαίου του.

«Οι Ντάλας Μάβερικς ανακοινώνουν πως υπέγραψαν τον Σέρτζιο Ντε Λαρέα, ο οποίος ήταν first-round pick. Σύμφωνα με την πολιτική της ομάδας, οι όροι της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκαν» ανέφεραν οι «Μαβς».

The Dallas Mavericks announced today that they have signed first-round pick Sergio De Larrea.



Per team policy, terms of the deal were not disclosed. — Mavs PR (@MavsPR) July 3, 2026

Οι «Νυχτερίδες» τον ευχαρίστησαν για τον επαγγελματισμό του και του ευχήθηκαν τα καλύτερα για το μέλλον του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο διεθνής Ισπανός πλέι μέικερ Σέρτζιο Ντε Λαρέα αποχώρησε από την Βαλένθια, αφού επιτεύχθηκε συμφωνία για την καταβολή της ρήτρας αποδέσμευσης που προβλεπόταν στο συμβόλαιό του, επιτρέποντάς του έτσι να ενταχθεί σε ομάδα του ΝΒΑ.

Έτσι, ο Ντε Λαρέα κλείνει ένα κεφάλαιο με τον σύλλογό μας, το οποίο ξεκίνησε σε ηλικία 15 ετών, όταν εντάχθηκε στη L’Alqueria del Basket. Τις δύο τελευταίες σεζόν ήταν τακτικό μέλος της επαγγελματικής ομάδας και τώρα θα γίνει ο τρίτος παίκτης από το Mur dels Somnis που θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Σέρτζιο για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά του κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Βαλένθια και του εύχεται τα καλύτερα για το μέλλον του, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο».