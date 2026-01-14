Ελάχιστα άουτ το σουτ του Πενράις (vid)

Στο 16' η ΑΕΚ "άγγιξε" το γκολ. Σέντρα του Ρότα από δεξιά, η μπάλα πέρασε απ' όλους, δυνατό σουτ του Πένραις από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, λίγο άουτ.

Το σουτ του Πένραις