Δοκάρι ο ΟΦΗ με τον Νους (vid)

Στο 3ο λεπτό ο ΟΦΗ παραλίγο να "παγώσει" την ΟΠΑΠ Arena. Από λάθος συνεργασία Πινέδα - Ρότα, ο Νους πλάσαρε από τα όρια της μεγάλης περιοχής αλλά η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι!

Το δοκάρι του Νους