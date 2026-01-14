Χρόνος ανάγνωσης 1’ SUPERBET ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Δοκάρι ο ΟΦΗ με τον Νους (vid) 14-01-2026 17:16 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ ΟΦΗ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 3ο λεπτό ο ΟΦΗ παραλίγο να "παγώσει" την ΟΠΑΠ Arena. Από λάθος συνεργασία Πινέδα - Ρότα, ο Νους πλάσαρε από τα όρια της μεγάλης περιοχής αλλά η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι! Το δοκάρι του Νους Ο επιθετικός που θέλει ο Λίσι και ο παίκτης που ξεκλειδώνει τον Ζαφείρη menshouse.gr Ήταν γνωστό απ’ την αρχή για τον Ταμπόρδα menshouse.gr Μας αρέσει όλο αυτό που γίνεται σήμερα στα Κουφονήσια; menshouse.gr «Τα είχε σε έναν φοριαμό με κλειδαριά με συνδυασμό»: Το νέο στοιχείο για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο που ανατρέπει όσα ξέραμε instanews.gr Χτύπημα στα δεξιά του Σαμαρά: 2 πολύ δυνατά ονόματα για το ψηφοδέλτιο της ΝΔ instanews.gr Μετά τις προσβλητικές αναρτήσεις για τη Μαρία Καρυστιανού: Επιστρέφει κανονικά στο ραδιόφωνο 1,5 χρόνο μετά dailymedia.gr Οι μισοί δεν πιάνουν ούτε τη βάση: Μπορείς πάνω από 8/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο tricky στον κόσμο; menshouse.gr Από το Bachelor, πρώτη σε αγώνες bodybuilding: Τη νέα εικόνα της Αθηνάς New York δεν θα την πίστευε ούτε ο Αλέξης Παπάς (Pics) dailymedia.gr Δοκάρι ο ΟΦΗ με τον Νους (vid) SHARE