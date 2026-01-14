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Η σωτήρια επέμβαση του Μπρινιόλι στο σουτ του Σαλσέδο (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 75' ο ΟΦΗ απείλησε την ΑΕΚ. Δυνατό σουτ του Σαλσέδο λίγο μέσα στην μεγάλη περιοχή, απέκρουσε σωτήρια ο Μπρινιόλι.
Η σωτήρια επέμβαση του Μπρινιόλι στο σουτ του Σαλσέδο (vid)