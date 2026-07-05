Η ώρα της αλήθειας για τις ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν ιδιαίτερα θετικό πρόσωπο στα πρώτα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και πλέον βρίσκονται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της διοργάνωσης. Τη Δευτέρα στο Σιάτλ αντιμετωπίζουν το Βέλγιο για τη φάση των «16», με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά, αλλά χωρίς τον τιμωρημένο Φολαρίν Μπάλογκαν.

Η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ολοκλήρωσε με επιτυχία τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων και στη συνέχεια ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το εμπόδιο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με 2-0, παρουσιάζοντας πειστική εικόνα. Πλέον, όμως, απέναντί της βρίσκεται ένας αντίπαλος σαφώς υψηλότερου επιπέδου.

Μια πρόκριση στα προημιτελικά θα αποτελούσε σημαντική επιτυχία για τους συνδιοργανωτές του τουρνουά, ισοφαρίζοντας την καλύτερη πορεία τους στη σύγχρονη ιστορία του θεσμού, μετά την παρουσία τους στους «8» του Μουντιάλ του 2002.

Παρά τις διακυμάνσεις στην απόδοσή του, το Βέλγιο εξακολουθεί να διαθέτει ποδοσφαιριστές υψηλής ποιότητας. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» δυσκολεύτηκαν στη φάση των ομίλων και χρειάστηκαν ανατροπή στην παράταση για να αποκλείσουν τη Σενεγάλη με 3-2, παρότι βρέθηκαν να χάνουν με 2-0 μέχρι το 85ο λεπτό.

Η εμπειρία του Τιμπό Κουρτουά κάτω από τα δοκάρια, η παρουσία των Κέβιν Ντε Μπρόινε και Γιούρι Τίλεμανς στη μεσαία γραμμή, αλλά και η ποιότητα του Ζερεμί Ντοκού στην επίθεση, διατηρούν το Βέλγιο ως έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο.

Ο μέσος των ΗΠΑ, Τάιλερ Άνταμς, αναγνώρισε τη δυσκολία της αναμέτρησης, τονίζοντας ότι η ομάδα του διαθέτει την ποιότητα για να ανταποκριθεί.

«Είναι μια τεράστια πρόκληση. Το Βέλγιο έχει πολλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, όμως πιστεύουμε και στις δικές μας δυνατότητες. Περιμένουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως οι γρήγορες αντεπιθέσεις των Βέλγων αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα όπλα τους.

Σημαντική απώλεια για τις ΗΠΑ αποτελεί ο Φολαρίν Μπαλογκούν, ο οποίος θα εκτίσει ποινή τιμωρίας μετά την αποβολή του απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, παρότι είχε ήδη φτάσει τα τρία γκολ στη διοργάνωση.

Ο Κρις Ρίτσαρντς υπογράμμισε ότι η ομάδα μπορεί να καλύψει το κενό του επιθετικού της. «Είμαστε κάτι περισσότερο από έναν παίκτη ή έντεκα ποδοσφαιριστές. Η δύναμή μας είναι το σύνολο», δήλωσε.

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο εξετάζει διάφορες επιλογές για την κορυφή της επίθεσης, με τους Ρικάρντο Πέπι και Χάτζι Ράιτ να διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα, ενώ δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί σε πιο προωθημένο ρόλο κάποιος εκ των Κρίστιαν Πούλισικ ή Γουέστον ΜακΚένι.

Οι Αμερικανοί Αμερικανών δεν δείχνουν να επηρεάζονται από την ήττα με 5-2 απέναντι στους «Κόκκινους Διαβόλους» τον περασμένο Μάρτιο. «Ήταν ένα φιλικό παιχνίδι και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ακολουθεί. Τότε έγιναν δοκιμές», σχολίασε ο Σερτζίνο Ντεστ.

Η πορεία της Team USA έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον του κοινού, με τα γήπεδα να γεμίζουν και την ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα να είναι ιδιαίτερα θετική.

Μετά την πρόκριση στους «16», μάλιστα, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο πανηγύρισε μαζί με παίκτες και φιλάθλους τραγουδώντας το «Take Me Home, Country Roads» του Τζον Ντένβερ, το οποίο έχει εξελιχθεί στο ανεπίσημο σύνθημα της αμερικανικής ομάδας στο φετινό Μουντιάλ.

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