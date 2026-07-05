Καϊρίνεν ο εκλεκτός της ΑΕΚ για τα χάφ! (vid)

Ο Φινλανδός διεθνής της Σπάρτα Πράγας, Κάαν Καϊρϊνεν είναι ο εκλεκτός της ΑΕΚ για τον άξονα της μεσαίας γραμμής!

Όπως προκύπτει υπάρχουν προχωρημένες επαφές ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές και δεν αποκλείεται να υπάρξουν άμεσες εξελίξεις.

Μάλιστα ο Καϊρινεν (1,85μ. αριστεροπόδαρος γεννημένος το 1998 στο Τούρκου ), που ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ του παίκτη που θέλει να προσθέσει ο Μάρκο Νίκολιτς στα χάφ ,

σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στην Τσεχία δεν αγωνίστηκε στο φιλικό της Σπάρτα Πράγας και παρότι ο προπονητής του δήλωσε πως είχε πρόβλημα, οι Τσέχοι δημοσιογράφοι συνέδεσαν την απουσία του με επικείμενη πώληση του.

Αυτό που απομένει πλέον είναι να δούμε τις εξελίξεις, το μόνο βέβαιο είναι πως ο Καϊρινεν - βασικός στη Σπάρτα και στην Εθνική Φινλανδιας - αποτελεί τον νούμερο ένα στόχο της ΑΕΚ για τον άξονα.

