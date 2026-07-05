Ο Ιμπραΐμοβιτς επέκρινε το σκληρό παιχνίδι της Παραγουάης: «Θα έστελνα κάποιον νοσοκομείο!»

Την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε η Παραγουάη απέναντι στη Γαλλία, στη νίκη των «Τρικολόρ» με 1-0 για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξέφρασε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Ο παλαίμαχος Σουηδός επιθετικός σχολίασε ότι οι συνεχείς δυνατές μονομαχίες και οι προκλήσεις των Παραγουανών θα τον είχαν οδηγήσει εκτός εαυτού, υποστηρίζοντας πως, αν βρισκόταν ο ίδιος στον αγωνιστικό χώρο, δύσκολα θα ολοκλήρωνε την αναμέτρηση χωρίς αποβολή.

Με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, ο Ιμπραΐμοβιτς ανέφερε ότι μια τέτοια αντιμετώπιση από τους αντιπάλους θα μπορούσε να τον κάνει να αντιδράσει βίαια, χρησιμοποιώντας υπερβολική έκφραση για να δείξει πόσο τον ενόχλησε η εικόνα της Παραγουάης.

Παράλληλα, έδωσε τα εύσημα στη Γαλλία για την αυτοσυγκράτησή της, τονίζοντας ότι οι παίκτες του Ντιντιέ Ντεσάμπ δεν παρασύρθηκαν από τις προκλήσεις και διατήρησαν την ψυχραιμία τους μέχρι το τέλος.

«Η Γαλλία διαχειρίστηκε άψογα την κατάσταση. Δεν επέτρεψε στις προκλήσεις να την αποσυντονίσουν και αυτό ήταν το μεγαλύτερο κέρδος της. Αν ήμουν εγώ στο γήπεδο, πιθανότατα θα είχα αποβληθεί πολλές φορές και ίσως να είχα στείλει κάποιον στο νοσοκομείο.

Οι προκλήσεις είναι μέρος του ποδοσφαίρου, όμως η καλύτερη απάντηση είναι να μην πέφτεις στην παγίδα τους. Οι Γάλλοι το κατάφεραν, έμειναν ήρεμοι και απάντησαν με το παιχνίδι τους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

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