H Ρόμα πιέζει την Μαρσέιγ για την απόκτηση του Γκρίνγουντ

Οι Ρωμαίοι θέλουν να αποκτήσουν τον Άγγλο επιθετικό και ασκούν έντονες πιέσεις στην Μαρσέιγ για να αποδεχθεί την προσφορά που έχουν καταθέσει.

Η Ρόμα προσφέρει στη γαλλική ομάδα το ποσό των 45 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τα δικαιώματα του Μέισον Γκρίνγουντ, θέλοντας να ενισχύσει την επίθεσή της με τον 24χρονο επιθετικό.

Ο Γκρίνγουντ είναι σύμφωνος σε ενδεχόμενη μετακίνησή του στην Ιταλία και περιμένει την κατάληξη των συζητήσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες, προκειμένου να ταξιδέψει στην Ιταλία.

Από την πλευρά της η Ρόμα ασκεί έντονες πιέσεις στην Μαρσέιγ, θέλοντας να κλείσει γρήγορα την μετακίνηση του Άγγλου στράικερ, προκειμένου να προλάβει τον ανταγωνισμό που υπάρχει.

Για τον Γκρίγουντ, άλλωστε ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει η Φενέρμπαχτσε, η Αλ Χιλάλ και η Γιουβέντους, με την Ρόμα μέχρι στιγμής να βρίσκεται στην pole position, για την απόκτησή του.