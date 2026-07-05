Ο θρυλικός Πάτρικ Γιούιν αναλαμβάνει ρόλο βοηθού προπονητή στους Ουίζαρντς!

Ο θρυλικός σέντερ ήρθε σε συμφωνία με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, προκειμένου να αναλάβει ρόλο βοηθού προπονητή στο πλευρό του coach των «μάγων», Μπράιν Κίφι.
Ο Γιούιν μέχρι πρότινος κατείχε τον ρόλο του πρεσβευτή των αγαπημένων του Νικς, πανηγυρίζοντας την φετινή σεζόν την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του NBA Cup.
Georgetown and New York Knicks legend Patrick Ewing has agreed to become an assistant coach for the Washington Wizards and head coach Brian Keefe, sources tell ESPN. Ewing has been in an Ambassador role with the Knicks and now returns on the coaching sidelines in D.C. pic.twitter.com/6Xdz6GrmY0— Shams Charania (@ShamsCharania) July 5, 2026