Ο θρυλικός Πάτρικ Γιούιν αναλαμβάνει ρόλο βοηθού προπονητή στους Ουίζαρντς!

O παίκτης-σύμβολο των Νιου Γιορκ Νικς, Πάτρικ Γιούιν, πήρε την απόφαση να επιστρέψει στους πάγκους του NBA.

Ο θρυλικός σέντερ ήρθε σε συμφωνία με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, προκειμένου να αναλάβει ρόλο βοηθού προπονητή στο πλευρό του coach των «μάγων», Μπράιν Κίφι.

Ο Γιούιν μέχρι πρότινος κατείχε τον ρόλο του πρεσβευτή των αγαπημένων του Νικς, πανηγυρίζοντας την φετινή σεζόν την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του NBA Cup.