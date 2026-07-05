Νότιγχαμ: Θέλει τον Ουλάι για να καλύψει το κενό του Αντερσον

Ο Κριστ Ινάο Ουλάι είναι ένα από τα νέα μεγάλα ταλέντα της Ακτής Ελεφαντοστού και ένα από μεγαλύτερα του αφρικάνικου ποδοσφαίρου και η Νότιγχαμ διεκδικεί τα δικαιώματα του.

Όπως υποστηρίζει σχετικά η ιστοσελίδα «TEAMtalk», η Νότιγχαμ βλέπει τον νεαρό χαφ ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Ελιοτ Αντερσον, που θα φύγει για τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο 20χρονος κεντρικός μέσος, που εντυπωσίασε στο πρόσφατο Κόπα Αφρικα και ξεχωρίζει και στο Μουντιάλ, είναι βασικός στέλεχος της Τραμπζονσπόρ και την περασμένη σεζόν έχει δύο γκολ και τέσσερις ασίστ σε 31 αγώνες με τη φανέλα της τουρκικής ομάδας.

Εχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2030 και η διοίκηση της Τραμπζονσπόρ επιβεβαίωσε τις επαφές με τη Νότιγχαμ, που τον θέλει στο ρόστερ της, με τον Αφρικανό που έχει στο συμβόλαιο του ρήτρα εξαγοράς στα 60 εκατ. ευρώ.