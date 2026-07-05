Τέταρτη επίδοση στον κόσμο για τον Παπαδόπουλο στη σφαιροβολία

Ο Άρης Παπαδόπουλος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στη σφαιροβολία, κατακτώντας τη νίκη με βολή στα 20,45 μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ20 στα Τρίκαλα.

Ο νεαρός αθλητής σημείωσε νέο ατομικό ρεκόρ, επιβεβαίωσε το όριο πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 και πέτυχε την τέταρτη καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος στην κατηγορία του, βάζοντας τις βάσεις για μια δυναμική παρουσία στη σημαντικότερη διοργάνωση της χρονιάς.

Μετά τη μεγάλη βολή που είχε πετύχει στη χειμερινή σεζόν, ο Παπαδόπουλος αντιμετώπισε μια σειρά από προβλήματα που δεν του επέτρεψαν να επαναλάβει επιδόσεις άνω των 20 μέτρων μέχρι σήμερα. Ωστόσο η εμφάνιση του επιτρέπει να θέτει υψηλούς στόχους για τη συνέχεια.