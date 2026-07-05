Καλύτερη η εικόνα στο Ωραιόκαστρο μετά την εφιαλτική νύχτα - Μεγάλες ζημιές σε επιχειρήσεις και κτίρια

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης περίπου 9 ώρες μετά την εκδήλωσή της, ωστόσο παραμένει ενεργό το πύρινο μέτωπο στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου νωρίτερα σημειώνονταν συνεχείς εκρήξεις.

Οι περισσότερες ενεργές εστίες έχουν πλέον περιοριστεί, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εξακολουθεί να εντοπίζεται στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Φιλοθέη, όπου η φωτιά συνέχιζε να καίει και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν αδιάκοπα για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων.

Ολοκληρωτική καταστροφή υπέστησαν επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς κάηκαν ολοσχερώς ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, μία βιοτεχνία τζακιών και ένα εργοστάσιο με λάδια αυτοκινήτων, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν και σπίτια. Η πλήρης καταγραφή των καταστροφών θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης και μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 20:30 το Σάββατο στην περιοχή της Ανθούπολης του δήμου Ωραιοκάστρου και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Λίγη ώρα αργότερα δημιουργήθηκε νέο επικίνδυνο μέτωπο προς τη Φιλοθέη, με τις φλόγες να κινούνται απειλητικά προς κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Τέσσερις πυροσβέστες έχουν μεταφερθεί συνολικά στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης. Το ΕΚΑΒ παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με ασθενοφόρα, διασώστες και γιατρούς να βρίσκονται στο πεδίο.

Μία σύλληψη

Ένας ημεδαπός 76 ετών, ο οποίος φέρεται να προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πιθανώς σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο συνελήφθη από τις Αρχές.

Κατόπιν έρευνας και μαρτυριών, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του στη μεγάλη φωτιά, για την οποία είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά, όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας σπινθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.



Έτσι, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Πύρινη κόλαση με πάνω από 60 φωτιές το Σάββατο

Γενικότερα, η κατάσταση στην Κεντρική Μακεδονία ήταν εξαιρετικά απαιτητική καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου, καθώς η περιοχή βρισκόταν σε δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας 4. Συνολικά εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Οι περισσότερες ξέσπασαν μετά τις 12:30 το μεσημέρι, με τις πιο ανησυχητικές να εντοπίζονται μέσα ή πολύ κοντά σε οικισμούς στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και στην Κρηστώνη Κιλκίς, όπου χρειάστηκε η ενεργοποίηση του 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων.

Στην Αττική, όπου ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 3, οι εστίες που εκδηλώθηκαν στον Ασπρόπυργο, στα Σπάτα και στον λόφο Σαράντα Μάρτυρες του Δήμου Αχαρνών αντιμετωπίστηκαν άμεσα από ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, προτού λάβουν μεγάλες διαστάσεις.

Η σημασία των καθαρών οικοπέδων

Οι πυρκαγιές απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι όταν η φωτιά εκδηλώνεται κοντά σε οικισμούς, η ύπαρξη καθαρών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της εξάπλωσής της και τη δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών για τους κατοίκους και τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένα καθαρό οικόπεδο μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση της φωτιάς από ιδιοκτησία σε ιδιοκτησία και να δώσει πολύτιμο χρόνο στις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Παρά τη μεγάλη πίεση που δέχθηκε ο μηχανισμός από τα πολλά ταυτόχρονα συμβάντα, η άμεση κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα οι περισσότερες πυρκαγιές να περιοριστούν στα αρχικά τους στάδια.

Έξι περιφέρειες στο «κόκκινο» σήμερα

Σήμερα (5/7) προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε έξι Περιφέρειες της χώρας, ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές προβλέπεται υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3). Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)

Περιφέρεια Κρήτης

Η Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί όλους τους πολίτες να ακολουθούν της οδηγίες των Αρχών, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να διατηρούν καθαρά τα οικόπεδα και τους υπαίθριους χώρους τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Η πρόληψη παραμένει η αποτελεσματικότερη μορφή προστασίας.

Πηγή: Ethnos.gr