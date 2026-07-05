Για νίκη πρωτιάς κόντρα στην Πορτογαλία η Ελλάδα

Η Εθνική μας ομάδα υποδέχεται την Πορτογαλία (19:30) στην 6η και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Mundobasket 2027, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να ψάχνει νίκη - πρωτιάς στον όμιλο.

Νίκη - πρωτιάς θέλει η Ελλάδα. Η Εθνική μας ομάδα φιλοξενεί στην Sunel Arena (19:30) την Πορτογαλία στην 6η και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Mundobasket 2027, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να θέλει να αφήσει πίσω της την ήττα στην Οραντέα από την Ρουμανία.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θέλει να βγάλει αντίδραση μετά την κακή εμφάνιση το βράδυ της Πέμπτης (2/7) και αναζητά το θετικό αποτέλεσμα για να κλείσει πρώτη τον όμιλο, την στιγμή που μεταφέρει τις νίκες στον όμιλο της Β' φάσης, εκεί όπου περιμένουν Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία.

Η Πορτογαλία μετά την ήττα από το Μαυροβούνιο έπεσε στο 2-3 ισοβαθμεί στην τρίτη θέση του ομίλου με την Ρουμανία και θέλει πάση θυσία το θετικό αποτέλεσμα για να συνεχίσει στην δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε περίπτωση ήττας και νίκη της Ρουμανίας επι του Μαυροβουνίου τότε θα μείνει εκτός συνέχειας.

Αναλυτικά η βαθμολογία στον όμιλο:

1) Ελλάδα 3-2

2) Μαυροβούνιο 3-2

3) Πορτογαλία 2-3

4) Ρουμανία 2-3