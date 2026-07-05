Κάτοικοι έπιασαν στα πράσα διαρρήκτες, τους έδεσαν με μονωτική και τους έντυσαν ήρωες παιδικής σειράς

Οι κλοπές το τελευταίο διάστημα είχαν γίνει μάστιγα κι έτσι ένας από τους κατοίκους της γειτονιάς μάζεψε τους υπόλοιπους και πρότεινε τη λύση που τελικά υιοθετήθηκε και αν κρίνουμε και από το αποτέλεσμα, με πολύ ενθουσιασμό.
Τα θύματα των κλοπών έφτιαξαν μια ομάδα περιφρούρησης και περίμεναν το επόμενο χτύπημα. Όταν τέσσερις επίδοξοι διαρρήκτες εμφανίστηκαν μέσα στη νύχτα, έβαλαν μπροστά το σχέδιό τους. Αρχικά τους αιφνιδίασαν και αφού τους εξουδετέρωσαν, τους έδεσαν με μονωτική ταινία. Τόσο σφιχτά που ήταν αδύνατον να κινηθούν. Στο μεσοδιάστημα και μέχρι να έρθει η αστυνομία, τους έντυσαν με αυτοσχέδιες στολές σαν τους χαρακτήρες της δημοφιλούς παιδικής τηλεοπτικής σειράς Teletubbies.
Το βίντεο ανέβηκε στο X και πολύ γρήγορα κέρδισε χιλιάδες προβολές και πολλά αποθεωτικά σχόλια...
Πηγή: Ethnos.gr