Κάτοικοι έπιασαν στα πράσα διαρρήκτες, τους έδεσαν με μονωτική και τους έντυσαν ήρωες παιδικής σειράς

Έχοντας κουραστεί από τις διαδοχικές κλοπές στα σπίτια τους και τα συνεχή... σουλατσαρίσματα διαρρηκτών, οι κάτοικοι μιας γειτονιάς στην Ινδονησία αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Χωρίς να κάνουν χρήση βίας, όχι μόνο κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τους υπόπτους, αλλά έγιναν και viral παγκοσμίως για την ευρηματικότητά τους...

Οι κλοπές το τελευταίο διάστημα είχαν γίνει μάστιγα κι έτσι ένας από τους κατοίκους της γειτονιάς μάζεψε τους υπόλοιπους και πρότεινε τη λύση που τελικά υιοθετήθηκε και αν κρίνουμε και από το αποτέλεσμα, με πολύ ενθουσιασμό.

Τα θύματα των κλοπών έφτιαξαν μια ομάδα περιφρούρησης και περίμεναν το επόμενο χτύπημα. Όταν τέσσερις επίδοξοι διαρρήκτες εμφανίστηκαν μέσα στη νύχτα, έβαλαν μπροστά το σχέδιό τους. Αρχικά τους αιφνιδίασαν και αφού τους εξουδετέρωσαν, τους έδεσαν με μονωτική ταινία. Τόσο σφιχτά που ήταν αδύνατον να κινηθούν. Στο μεσοδιάστημα και μέχρι να έρθει η αστυνομία, τους έντυσαν με αυτοσχέδιες στολές σαν τους χαρακτήρες της δημοφιλούς παιδικής τηλεοπτικής σειράς Teletubbies.

Το βίντεο ανέβηκε στο X και πολύ γρήγορα κέρδισε χιλιάδες προβολές και πολλά αποθεωτικά σχόλια...

In Indonesia, the homeowner got tired of the constant thefts and, together with his neighbors, decided to set up an ambush for the thieves.



At night, they managed to catch four people, whom they then wrapped in duct tape and dressed up as Teletubbies, in order to hand them over… pic.twitter.com/TxnXF4kRbb — John F. Kennedy Jr Q (@Real_JFK_Jr_) July 3, 2026

Πηγή: Ethnos.gr