MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Κοντά στο γκολ η ΑΕΚ με τον Καλοσκάμη (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Στο 67' γύρισμα του Βάργκα από δεξιά, ο Καλοσκάμης ανάμεσα σε δύο αμυντικούς του ΟΦΗ δεν κατάφερε να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα του Μπρινιόλι.

Η ευκαιρία του Καλοσκάμη

Κοντά στο γκολ η ΑΕΚ με τον Καλοσκάμη (vid)